Цены производителей промпродукции выросли на 0,4%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле, по сравнению с мартом т.г., составил 0,4%, в апреле к апрелю 2008 года – 6,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост индекса цен производителей промпродукции в апреле к декабрю 2008 года составил 3,5%, в январе-апреле 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 14,3%.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле 2008 года против апреля 2007 года составил 37,6%, в январе-апреле 2008 года против января-апреля 2007 года – 29,7%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).