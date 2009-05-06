«Гидросила МЗТГ» сократил прибыль

ОАО «Гидросила МЗТГ» (ранее – Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов, г. Мелитополь, Запорожская обл.) в январе-марте т.г. сократило чистую прибыль на 71,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,966 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. предприятие сократило чистый доход на 46,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 15,141 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 47,3% - до 15,807 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год МЗТГ завершил с чистой прибылью 1,115 млн. грн., тогда как за 2007 год чистая прибыль составляла 3,819 млн. грн.

Справка УНИАН. «Гидросила МЗТГ» (ранее – Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов) специализируется на выпуске гидрораспределителей для сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, являясь в СНГ основным и крупнейшим производителем данного вида продукции и удерживая, соответственно, самую крупную долю рынка.

С 2006 года «Гидросила МЗТГ» входит в структуру ЗАО «Гидросила ГРУП», крупнейшего на территории стран СНГ производителя гидравлических силовых машин и компонентов гидромашин для сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники.

В структуру ЗАО «Гидросила ГРУП» входят ОАО «Гидросила» (г. Кировоград), крупнейший в СНГ производитель аксиально-поршневых машин и шестеренных насосов, ЗАО «Гидросила ЛЕДА», производитель рукавов высокого давления, и ООО «Гидросила ТЕТИС», производитель гидроцилиндров. «Гидросила ГРУП» - динамически развивающаяся структура, надежно удерживающая лидирующее положение как в сфере производства гидравлики, так и на рынках сбыта.

В мае 2008 года в результате реструктуризации из состава «Гидросила МЗТГ» было выделено отдельное предприятие «Гидросила ТЕТИС», специализирующееся на выпуске гидроцилиндров для сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники.