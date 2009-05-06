Honda Motor сократила продажи в Украине

Официальный импортер третьего по величине японского автопроизводителя Honda Motor Co. в Украине - компания Honda Ukraine через сеть своих дилеров в январе-марте т.г. сократила продажи новых автомобилей Honda различных модификаций на 60,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 927 штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в марте продажи новых автомобилей Honda различных модификаций сократились на 68,9%, по сравнению с мартом 2008 года, до 246 штук.

Справка УНИАН. 1 июня 2006 года европейское подразделение Honda Motor Co. - Honda Motor Europe Ltd. - объявило об открытии в Украине 100%-ной дочерней компании Honda Ukraine LLC с капиталом 3 млн. евро.

Ранее, с 1992 г. по 2006 г., автомобильное направление Honda было представлено в Украине дистрибьютором.

Компания имеет в Украине 21 дилера.