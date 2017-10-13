"Укроборонпром" представил новый 3D-радар - может отслеживать до 500 целей одновременно (фото)

КП "НПК "Искра", входящая в состав ГК "Укроборонпром", разработало 3D обзорный локатор 80К6Т, который предназначен для выдачи целеуказаний средствам ПВО. Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", новинка впервые демонстрируется на выставке "Оружие и Безопасность-2017".

Читайте такжеНа выставке вооружений в Киеве показали украинский антиснайперский комплекс

По данным разработчиков, благодаря этому радару военные смогут видеть все воздушные объекты на расстоянии до 500 км, на всех высотах, от 0 до более 40 км. 3D обзорный локатор 80К6Т может отслеживать до 500 целей одновременно.

При этом, возможности разработки "Искры", благодаря обширной зоне обзора по углу места до 70 градусов, позволяют проявлять тактические и оперативно-тактические ракеты, отмечают в "Укроборонпроме".

Разработчики добавляют, что специальная система обработки сигналов дает возможность обнаруживать малоразмерные и крылатые ракеты, которые идут на малых высотах с огибанием рельефа.

"Главной особенностью 80К6Т стала цифровая фазированная активная решетка. Эта технология позволяет обнаруживать и сопровождать цели с сверхвысокой точностью. При этом, благодаря только одной станции выполняется одновременное измерение положения цели сразу по трем координатам: дальности, азимута и высоты, то есть создается 3D-модель. Раньше для этого нужно было применить сразу два радара", - отмечают в сообщении.

"Радар 80К6Т создан с учетом максимальной мобильности, в том числе он приспособлен для транспортировки самолетами ГП "Антонов", входящим в состав ГК "Укроборонпром". А для развертывания РЛС необходимо всего 10-15 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, что международная специализированная выставка "Оружие и Безопасность-2017" проходит 10-13 октября в Киеве.