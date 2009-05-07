“Азовсталь” по итогам января-апреля снизила выплавку стали на 44%

По итогам января-апреля текущего года ОАО «Азовсталь» выплавило 1 млн. 156 тыс. тонн стали, что на 915 тыс. тонн (на 44%) меньше, чем по итогам января-апреля 2008 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном агентству УНИАН.

Выплавка чугуна на «Азовстали» составила по итогам первых 4 месяцев этого года 992 тыс. тонн, что на 711 тыс. тонн (на 41,8%) меньше, чем по итогам января-апреля 2008 года.

За отчетный период на меткомбинате было произведено 1 млн. 94 тыс. тонн проката, что на 783 тыс. тонн (на 41%) меньше, чем по итогам января-апреля 2008 года. Производство кокса в январе-апреле т.г. составило 608 тыс. тонн, что на 210 тыс. тонн (на 25,7%) больше, чем по итогам января-апреля 2008 года.

Вместе с тем, по данным предприятия, в апреле т.г. меткомбинат сохранил производственные показатели по чугуну на уровне марта 2009 г., что составило 278,8 тыс. тонн. Производство стали составило 328,0 тыс. тонн, что на 3,1 тыс. тонн больше, чем в марте т.г.

Комбинат также увеличил производство проката: за апрель оно составило 325,7 тыс. тонн, что на 8,3 тыс. тонн больше марта. В апреле т.г. комбинат произвел 155,2 тыс. тонн кокса валового 6% влажности, что на 6,1 тыс. тонн меньше, чем в марте 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

«Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины. Проектные мощности комбината позволяют производить более 6,2 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной – 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката и до 285 тыс. тонн рельсовых скреплений, 170 тыс. тонн помольных шаров в год.

По итогам 2008 года "Азовсталь" выплавила 5 млн. 509,9 тыс. тонн стали, что на 817,3 тыс. тонн (12,9%) меньше, чем за 2007 год. За 12 месяцев 2008 года «Азовсталь» выплавила 4 млн. 610,7 тыс. тонн чугуна, что на 832 тыс. тонн (15,3%) меньше аналогичного показателя 2007 года. За 2008 год на меткомбинате произведено 5 млн. 58 тыс. тонн проката, что 554,7 тыс. тонн (9,9%) меньше показателя за январь-декабрь 2007 года.

«Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".