ГПУ подозревает "Укргазвыдобування" в завышении расходов на добычу газа

Суд поручил Государственной службе геологии и недр провести документальную проверку деятельности крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування» по ходатайству Генеральной прокуратуры, которая подозревает менеджеров компании и ее подрядчиков в завышении стоимости услуг по интенсификации добычи газа.

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Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 11 сентября 2017 года, текст которого был опубликован 9 октября в Едином государственном реестре судебных решений.

«Назначить документальную внеплановую проверку по вопросам соблюдения законодательства в сфере недропользования служебными лицами ПАО «Укргазвыдобування» во время подписания соглашений на выполнение работ по ГРП (гидроразрыв пласта – УНИАН) и капитальному ремонту скважин иностранными компаниями Tacrom Services S.R.L. (Румыния) и ГП «РУП «ПО «Белоруснефть», - говорится в тексте документа.

Также сообщается, что проверка назначена по ходатайству Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

По данным следствия, которые приведены в определении суда, менеджеры «Укргазвыдобування» совместно с представителями упомянутых сервисных компаний подозреваются в завышении стоимости работ по гидроразрыву пласта на территории Полтавской и Харьковской областей на протяжении 2016-2017 годов.

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«Установлено, что в течение 2016 года компания «Укргазвыдобування» заключила рамочные соглашения на проведение 100 операций ГРП общей стоимостью около 400 млн грн с иностранными компаниями Tacrom Services S.R.L. и «Белоруснефть»… Реализация данного проекта не обоснована предварительными экономическими, технологическими или экологическими исследованиями, а также на момент проведения тендеров и заключения соглашений компанией «Укргазвыдобування» не были отобраны скважины для проведения операций ГРП», - отмечается в документе позиция Генпрокуратуры.

Также Генпрокуратура обвинила газодобывающую компанию и ее подрядчиков в том, что после заключения договоров, работы повышенной опасности проводились без разрешительной документации.

Согласно сообщению, суд поручил провести проверку «Укргазвыдобування» Государственной службе геологии и недр. Во время этой проверки должны быть выяснены следующие вопросы: наличие в компании спецразрешений и проектов на разработку ряда месторождений в Харьковской и Полтавской областях (где проводились гидроразрывы пласта); наличие других нормативных документов, которые разрешают проводить операции ГРП и капитальный ремонт скважин; соблюдение компанией и ее подрядчиками требований законодательства во время проведения сервисных работ; подтверждение факта прироста добычи газа после выполнения заказанных работ и другое.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года «Укргазвыдобування» объявила тендерную процедуру по закупке услуг по проведению 100 операций гидроразрыва пласта. Победителями этого тендера стала румынская компания Tacrom Services S.R.L. и белорусская «Белоруснефть». Общая стоимость 100 операций составила 373,9 млн грн.

Компания, используя в сентябре 2016 года - сентябре 2017 года технологию интенсификации добычи газа на действующих скважинах - гидроразрыв пласта, дополнительно добыла 500 млн куб. м газа.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. За 9 месяцев 2017 года компания увеличила добычу газа на 4% - до 11,3 млрд куб. м.

Гидроразрыв пласта – один из методов интенсификации добычи углеводородов. Метод состоит в том, чтобы создать трещины в массивах газо-, нефтенасыщенных и других горных пород под действием подаваемой в них жидкости. В эти трещины попадает дополнительный приток углеводородов. Реализация гидроразрывов пластов на газовых скважинах стала возможной с появлением насосных агрегатов, обеспечивающих скорость закачки 3-4 куб. м/мин. при давлении 100 МПа.