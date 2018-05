Кабмин намерен приватизировать Макеевский меткомбинат

Кабинет Министров Украины внес в список предприятий, госпакеты акций которых подлежат приватизации в 2009 году, ОАО «Макеевский металлургический комбинат».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина N 474-р от 28 апреля 2009 г., обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно распоряжению, в 2009 году на приватизацию планируется выставить 60,86% акций ОАО «Макеевский металлургический комбинат», номинальная стоимость которого составляет 215 млн. 532 тыс. грн.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод», учредителем которого также выступило ЗАО “Макеевсталь”.

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежит ЗАО «Макеевсталь», 24,823% – ОАО «Макеевский меткомбинат».

24,99% акций ЗАО «Макеевсталь» принадлежит ООО «Металлург» – дочерней структуре ОАО «Макеевский меткомбинат», по 24,99% – компаниям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) и Lafsol Holdings LLC (США). Компании Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. и Lafsol Holdings LLC (США) аффилированны с ООО «Смарт-груп» (Днепропетровск).

После объединения горно-металлургических активов ЗАО “Смарт-холдинг” и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” ММЗ вошел в дивизион стали и проката группы «Метинвест».