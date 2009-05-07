Умеренный рост цен производителей отразил снижение цен на сталь

Умеренный рост цен производителей в апреле отражал очередное снижение цен на сталь в мире.

Об этом говорится в комментарии аналитиков «ING Bank Ukraine», переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что динамика показателей индекса цен производителей (ИЦП) была достаточно позитивной в апреле, так рост снизился за месяц до 0,4% по сравнению с ростом 1,1% в марте.

«Достаточно невысокий рост ИЦП отражает очередное снижение цен на сталь в мире в апреле и его соответствующее влияние на уровень цен в секторах, связанных с производством стали. В то же время, благодаря небольшому повышению мировых цен на нефть, тенденция роста ИЦП в апреле сохранилась», - отмечают аналитики «ING Bank Ukraine».

Эксперты банка подтверждают свой прогноз роста ИЦП на конец года на уровне 13,5%, исходя из предположений возобновления роста цен на товары и энергоресурсы в мире, начиная с четвертого квартала 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в апреле, по сравнению с мартом т.г., составил 0,4%, в апреле к апрелю 2008 года – 6,3%.

Рост индекса цен производителей промпродукции в апреле к декабрю 2008 года составил 3,5%, в январе-апреле 2009 года к аналогичному периоду 2008 года – 14,3%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).