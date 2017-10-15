"Прожигает броню толщиной до 1 метра": опубликовано видео испытаний украинского ракетного комплекса "Скиф"
01:20, 15 октября 2017Промышленность
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В мире нет бронетанковой техники, которую бы нельзя было уничтожить украинским "Скифом", заявил Турчинов.
Опубликовано видео испытания ПТРК "Скиф". Запись на своей странице в Facebook показал секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Без промаха поражает цели на расстоянии до 5,5 километров", - говорится в его сообщении.
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Также Турчинов добавил, что боевая часть показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра.
Ранее украинское конструкторское бюро "Луч" показало испытание партии противотанковых ракет. "КБ "Луч" подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика. Дальность стрельбы 4500 метров, отличная точность", - говорилось в сообщении бюро.
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