Кабмин выделит 9,7 млн. грн. шахте "Новодзержинская"

Кабинет министров Украины выделит 9,7 млн. грн. для ликвидации последствий аварии на ГП «Шахта "Новодзержинская".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Из вышеуказанной суммы 1,5 млн. грн. будет выделено пострадавшим в результате аварии и их семьям, в том числе по 100 тыс. грн. - семьям погибших шахтеров.

Как сообщалось, 4 мая в городе Дзержинске на ГП «Шахта "Новодзержинская"

в откаточном штреке на горизонте 585 метров произошел обвал породы кровли. В это время в штреке находились 9 горняков. Всего под землей работали 118 шахтеров.

Сегодня утром были спасены трое горняков. На данный момент погибшими считаются трое из девяти горняков, которые попали под завал 4 мая.