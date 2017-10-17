Bombardier и Airbus договорились о совместном производстве самолетов CSeries

Компания Bombardier и Airbus Group объявили о намерении совместно реализовывать проект по строительству среднемагистральных пассажирских самолетов канадского проекта CSeries.

Об этом говорится в совместном заявлении авиапроизводителей, которое было опубликовано в понедельник на сайте канадской Bombardier, передает ТАСС.

В нем отмечается, что Airbus Group покупает контрольный пакет акций (50,01%) проекта CSeries. Bombardier будет владеть 31% акций, а еще 19% достанутся правительству провинции Квебек (Канада).

Производство самолетов CSeries, рассчитанных на 100-150 мест, останется в Монреале, но на мощностях Airbus в штате Алабама (США) будет налажена вторая линия их производства.

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"Это беспроигрышный вариант для всех. Самолеты CSeries обладают современным дизайном и отличными экономическими показателями. Они хорошо подойдут нашему семейству узкофюзеляжных самолетов и быстро расширят ассортимент нашей продукции. Наше партнерство с Bombardier значительно увеличит продажи", - заявил главный исполнительный директор Airbus Group Том Эндерс.

"Мы рады приветствовать Airbus в программе CSeries. Это идеальный партнер для нас, провинции Квебек, и Канады", - заявил президент Bombardier Ален Бельмэр. Он добавил, что это партнерство позволит полностью реализовать потенциал проекта CSeries.