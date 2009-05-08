Тимошенко: налоговая задолженность предприятий снизилась

На 1 апреля налоговая задолженность предприятий по всей Украине по сравнению с началом 2009 года снизилась более чем на 4 млрд. грн. и составляет 9 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на селекторном совещании с представителями облгосадминистраций.

“Это действительно рекордный показатель (сокращение долга – УНИАН), потому что уменьшение налоговой задолженности всегда шло достаточно сложно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что налоговая задолженность сократилась практически по всем регионам. 24% от этой задолженности приходится на Киев, 15% - на Харьковскую область, Донецкая – 7,4%, Луганская – 7,3%, Киевская область – 6,2%.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что рост налогового долга отмечен в Крыму – 33%, Запорожской области – 43%, Луганской – 6%, Винницкой – 39,7% и Закарпатской области – 56%. В связи с этим в областях, где отмечен рост налогового долга, Ю.ТИМОШЕНКО поручила создать специальные комиссии для того, чтобы принять необходимые меры для его сокращения.

«Я хочу вам сказать, что все области живут в кризисе, все города и регионы живут в условиях мирового глобального финансово-экономического кризиса, но почему-то большинство областей сокращает налоговую задолженность, и только несколько наращивают», - отметила она.