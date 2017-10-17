Украина будет поставлять оборудование в Беларусь

Белорусско-украинская рабочая группа по сотрудничеству по вопросам промышленности и производственной кооперации договорилась о поставке в Беларусь оборудования, произведенного на украинских предприятиях.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины по итогам визита заместителя министра Юрия Бровченко в Беларусь.

"Украина очень активно сотрудничает с Беларусью. В течение этого визита мы договорились о сотрудничестве между украинским "Электротяжмашем" и белорусским "БелАЗом", "УкрНИИспецсталь" и Борисовским заводом автотракторного электрооборудования. Мы также планируем развивать сотрудничество между Сумским машиностроительным заводом и Пинским заводом средств малой механизации. Я уверен, что договоренности этого визита принесут реальные результаты", - цитируются в сообщении слова Бровченко.

Министерство отметило, что по результатам 2016 года товарооборот между Украиной и Беларусью достиг положительной динамики по сравнению с прошлыми годами и начал расти. За 5 месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Республикой Беларусь составил 1,64 миллиарда долларов - это на 25,4%, или 331,7 миллиона долларов, больше, чем объемы торговли товарами за этот же период 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь в ближайшие два года планируют нарастить товарооборот между странами до 7,9 миллиарда долларов за счет развития совместной кооперации.