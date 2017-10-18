Украина остановила падение добычи газа и увеличила ее на 3,7%

Украина в январе-сентябре 2017 года остановила падение уровня добычи природного газа и увеличила ее на 3,7%. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте такжеУкраина может за 10 лет превратиться в экспортера газа - глава правительства

"За 9 месяцев 2017 года мы остановили падение добычи, как и обещали, и мы нарастили добычу – 3,7%, это 600-700 миллионов кубометров собственного украинского газа, которые нам не нужно покупать за валюту за границей. Это топливо добыто в украинских недрах", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год добыча газа в Украине сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% – до 19,2 миллиарда кубометров. В 2016 году Украина увеличила добычу газа на 0,5% – до 19,8 миллиарда кубометров.

Согласно оперативным данным "Укртрансгаза", за 9 месяцев 2017 года Украина увеличила добычу газа на 2,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.

На сегодня государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" реализует программу "20/20", которая предусматривает наращивание добычи газа госкомпанией до 20 миллиардов кубометров в год до 2020 года.