Кабмин разорвал еще одно военное соглашение с Россией

Кабинет министров отменил соглашение с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

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Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 18 октября.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Как пишет ТСН, речь идет о соглашении от 21 декабря 2000 года, которое предусматривало, что Украина и Россия способствуют сохранению существующей производственной и научно-технической специализации, предприятий и организаций, участвующих в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

Отдельно документом предусматривалось, что стороны соглашения не будут продавать или передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам и международным организациям материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, документацию и информацию, полученные в рамках соглашения, без предварительного письменного согласия стороны, которая их поставила.

Напомним, еще в мае 2015 года Верховная Рада денонсировала соглашение между правительствами Украины и РФ об организации военных межгосударственных перевозок и расчеты за них.

Военно-техническое сотрудничество с РФ прекращено "Укроборонпромом" с 2014 года, сразу с начала военных действий на востоке страны.

В августе 2017 года Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения с Россией относительно установления взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны.