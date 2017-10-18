В России подали в суд на Siemens из-за поставки турбин в Крым

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск дочерней компании "Ростеха" "Технопромэкспорта" к немецкому концерну Siemens по делу о законности поставок турбин для крымских электростанций, сообщает РБК.

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"Судом принято определение о принятии встречного иска для совместного рассмотрения", - заявила судья Екатерина Абрамова.

Ранее Siemens просил суд вернуть "дочке" "Ростеха" встречный иск по делу о поставках турбин в Крым. Издание ознакомилось с деталями встречного иска, поданного к Siemens Aktiengesellschaft (Siemens) и "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). О деталях рассказали два человека, близких к одной из сторон процесса и знакомых с документом.

Иск был передан в суд 16 октября. В нем компании просят признать ничтожными три пункта в контракте от 10 марта 2015 года. Согласно пунктам, СТГТ должна была поставить семь газовых турбин. В итоге четыре турбины доставили в Крым, несмотря на санкции Евросоюза.

В первом пункте указывалось, что конечной точкой назначения должна быть страна или площадка, где находится строящийся объект. Во втором пункте говорилось, что турбины могут быть использованы только на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края. Согласно третьему пункту, поставщик не обязан был выполнять сделку, если на его пути вставали препятствия, в том числе санкции США и ЕС.

По словам источников, близких к одной из сторон процесса, СТГТ направляла покупателям письмо с разъяснениями. По их словам, Siemens включил три пункта в контракт для того, чтобы европейские санкции были соблюдены, а турбины не были перевезены в Крым.

В таком случае, по словам истца, все три пункта можно считать ничтожными, так как часть сделки была совершена с целью, "противной основам правопорядка". По мнению истцов, пункты нарушают принцип единства экономического пространства, который предполагает свободное перемещение товаров в России, в том числе и в оккупированном Крыму.

Также сделка может быть признана ничтожной, если она направлена на публичные интересы третьих лиц, в том числе на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности страны.

Siemens подала иск к "Технопромэкспорту" в Арбитражный суд Москвы 11 июля. Концерн потребовал наложить арест на четыре турбины в Крыму. В Siemens отметили, что их должны были доставить в Краснодарский край. Суд в конце августа отказал концерну в этом требовании.

Агентство Reuters в июле сообщило, что компания Siemens поставила турбины для крымских электростанций в обход санкций ЕС. В "дочке" "Ростеха" пояснили, что они были куплены на вторичном рынке и затем усовершенствованы на заводах в России.