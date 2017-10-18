Производство стали в Украине упало до 20-летнего минимума

Производство чугуна металлургическими предприятиями Украины за 9 месяцев 2017 года составило 14,6 миллиона тонн, что на 18% меньше показателей за аналогичный период 2016 года, стали – 15,8 миллиона тонн (на 14% меньше), проката – 13,5 миллиона тонн (на 16% меньше).

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Об этом сообщает Цензор.net со ссылкой на данные отраслевого объединения "Укрметаллургпром".

По данным объединения, производство основных видов металлопродукции в сентябре 2017 года составило: чугуна – 1,85 миллиона тонн (+5% к августу), стали – 1,93 миллиона тонн (+4%), проката – 1,66 миллиона тонн (+7%).

При сохранении сложившейся в данный момент ситуации в ноябре прогнозируется производство порядка 1,8 миллиона тонн чугуна, 1,9 миллиона тонн стали и 1,7 миллиона тонн проката.

По итогам 2017 года прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах: чугуна – 20 миллионов тонн (-14% к 2016 году), стали – 21 миллион тонн (-12%), проката – 18 миллиона тонн (-14%).

"По сравнению с показательным 2007 годом производство чугуна снизилось на 15 миллионов тонн (-43%), стали – на 21 миллион тонн (-50%) и проката – на 20 миллионов тонн (-50%), что соответствует уровню производства 1995-1996 годов", – отмечается в сообщении.

По состоянию на 17 октября в работе находилось 18 из 28 действующих доменных печей (64%), 14 конвертеров из 21 (67%), 8 мартеновских печей из 9 (89%) и 7 электропечей из 15 (47%). Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).