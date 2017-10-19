Мировой трейдер Glencore покупает украинские активы российского бизнесмена Дерипаски
Антимонопольный комитет разрешил мировому трейдеру Glencore купить часть акций «Николаевского глиноземного завода».
Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Glencore, которая является мировым трейдером по энергоносителям и редкоземельным металлам, купить часть акций «Николаевского глиноземного завода» и других компаний, которые перерабатывают глинозем и получают алюминий, акционером которых является «Российский алюминий» (РУСАЛ) бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
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«Антимонопольный комитет завершил рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию, в результате которых группа «Гленкор» вступит в собственность долей в уставном капитале ООО «Компания «Алюминий Украины», «Гуардон Украина», «Николаевский глиноземный завод», «Охрана НГЗ», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что такая сделка не приведёт к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.
«Советом национальной безопасности и обороны Украины было отмечено, что к участникам концентраций ограничительные меры (санкции) не применяются», - добавили в комитете.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, конечным бенефициаром «Компании «Алюминий Украины», «Гуардон Украина» и «Николаевского глиноземного завода» является Олег Дерипаска.
Как сообщал УНИАН, в 2014-2015 годах государство с помощью судов вернуло под свой контроль 68,01% акций «Запорожского производственного алюминиевого комбината». Основанием для возврата акций в госсобственность стало то, что предыдущий собственник пакета акций российская компания РУСАЛ довела предприятие до плачевного состояния и не выполнила инвестиционные обязательства.
В конце августа 2017 года СБУ обвинила Дерипаску в сознательном уничтожении Запорожского комбината. В начале сентября 2017 года на имущество этого комбината был наложен арест.
Справка УНИАН. Николаевский глиноземный завод является производителем сырья для алюминиевой промышленности, его производственная мощность составляет 1,6 млн тонн глинозема в год. Был введен в эксплуатацию в 1980 году. В 2000 году он был включен в технологическую цепочку крупнейшей российской алюминиевой компании РУСАЛ.
Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.