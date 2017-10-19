Мировой трейдер Glencore покупает украинские активы российского бизнесмена Дерипаски

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Glencore, которая является мировым трейдером по энергоносителям и редкоземельным металлам, купить часть акций «Николаевского глиноземного завода» и других компаний, которые перерабатывают глинозем и получают алюминий, акционером которых является «Российский алюминий» (РУСАЛ) бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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«Антимонопольный комитет завершил рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию, в результате которых группа «Гленкор» вступит в собственность долей в уставном капитале ООО «Компания «Алюминий Украины», «Гуардон Украина», «Николаевский глиноземный завод», «Охрана НГЗ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такая сделка не приведёт к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

«Советом национальной безопасности и обороны Украины было отмечено, что к участникам концентраций ограничительные меры (санкции) не применяются», - добавили в комитете.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, конечным бенефициаром «Компании «Алюминий Украины», «Гуардон Украина» и «Николаевского глиноземного завода» является Олег Дерипаска.

Как сообщал УНИАН, в 2014-2015 годах государство с помощью судов вернуло под свой контроль 68,01% акций «Запорожского производственного алюминиевого комбината». Основанием для возврата акций в госсобственность стало то, что предыдущий собственник пакета акций российская компания РУСАЛ довела предприятие до плачевного состояния и не выполнила инвестиционные обязательства.

В конце августа 2017 года СБУ обвинила Дерипаску в сознательном уничтожении Запорожского комбината. В начале сентября 2017 года на имущество этого комбината был наложен арест.

Справка УНИАН. Николаевский глиноземный завод является производителем сырья для алюминиевой промышленности, его производственная мощность составляет 1,6 млн тонн глинозема в год. Был введен в эксплуатацию в 1980 году. В 2000 году он был включен в технологическую цепочку крупнейшей российской алюминиевой компании РУСАЛ.

Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.