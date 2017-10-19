Госгеонедр приостановила газовые лицензии компаний Ахметова, Новинского и Бойко

Государственная служба геологии и недр приостановила действие спецразрешений на добычу и разведку природного газа для ряда недрополльзователей, включая компании, конечными бенефициарами которых являются бизнесмены Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

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Об этом говорится в опубликованном приказе Госгеонедр №448 от 17 октября 2017 года.

«Приостановить действие специальных разрешений на пользование недрами в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к этому приказу», - говорится в тексте документа.

Согласно перечню, такое решение было принято из-за того, что газодобывающие компании нарушили нормы закона Украины «О нефти и газе».

В этот перечень попала компания «Нафтогазразработка», которая работает на Хорошовской площади в Харьковской области. Согласно Единому государственному реестру физических и юридических лиц, ее акционерами является «ДТЭК Нефтегаз», а конечным бенефициаром – Ринат Ахметов.

Также в перечне присутствует компания «Укристгаз», которая работает на Платовском месторождении в Харьковской области и которую СМИ связывают с интересами экс-министра энергетики, нынешнего депутата «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Руководителем этой компании является Рубен Захарян.

Согласно перечню, под решение Госгеонедр попала также компания «Азов Петролеум Ллс», которая имеет спецразрешение на участок шельфа в Азовском море. Ее бенефициаром является бизнесмен и депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Также в этот список попали такие компании как «Новые проекты», «Укрнефтегазразведка», «Шахта им. Засядько», «Межрегиональная газовая компания», «Воды Украины» (входят в структуру НАК «Надра Украины») и др.

Госгеонедр предоставила каждому недропользователю 10 дней для устранения выявленных нарушений.

Справка УНИАН. Государственная служба геологии и недр реализует государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр. Ведомство наделено полномочиями выдавать, приостанавливать и аннулировать действие специальных разрешений на пользование недрами для компаний, которые ведут добычу или разведку полезных ископаемых.