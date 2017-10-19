Украина становится все более привлекательной для размещения иностранных производств

Дешевая рабочая сила и близость к европейскому рынку сделали Западную Украину привлекательной для размещения производств — за последние два года известные мировые бренды открыли там несколько десятков новых предприятий, говорится в статье «Нового времени».

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В частности, немецкая компания Leoni, которая поставляет продукцию — кабеля и комплектующие — таким гигантам, как Opel, Porsche, Audi, Volkswagen и Lamborghini, открыла уже второй завод в Украине – в городе Коломыя. Первоначальные инвестиции составили € 16 млн. Коломыйское производство для Leoni — одно из крупнейших в структуре компании. До 2021 года оно выйдет на полные обороты, и тогда тут будут трудиться более 5 тыс. человек. Таким образом, вместе с уже действующим предприятием компании в городе Стрые на Львовщине Leoni получит более 11 тыс. сотрудников в Украине.

Завод Leoni — одна из нескольких десятков новых производственных площадок, заработавших в последние два года в западных областях Украины. Помимо немецкого концерна, новые мощности здесь запустили японские Fujikura и Сумитомо Электрик Борднетце, французская Nexans и немецкая Bader. «Так Галичина превращается в новую индустриальную зону страны, своеобразный мини-Китай. Регион, традиционно испытывавший нехватку мест для трудоустройства, теперь демонстрирует повышенный спрос на представителей рабочих специальностей», - идет речь в статье.

Спрос на рабочих во Львовской области уже опережает традиционно индустриальную Запорожскую область. Только в одну Львовщину, по данным местной облгосадминистрации (ОГА), иностранцы в этом году вложили $100 млн инвестиций.

Издание отмечает, что западными инвесторами движет простая логика: регион близок к Евросоюзу — ключевому рынку сбыта, а труд местных рабочих дешев.

На стороне Украины играют и условия зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС — снижение в рамках этого договора импортных и экспортных пошлин, говорит Максим Нефьодов, замминистра экономического развития.

На немецком заводе Bader, который расположенный в пригороде Львова, работает около 3,6 тыс. человек. При этом компания начинает строить в регионе новый завод, где будут шить чехлы для автомобилей Audi и потенциально Mercedes. Работать на нем будут около 1,5 тыс. сотрудников.

Конкуренция за недорогих украинских сотрудников заставляет транснациональные компании делать еще более радикальные шаги: в поисках специалистов они двинулись на восток, резюмирует издание. Так, производитель автопроводки Кромберг Шуберт открыл в 2016-м завод в Житомире. А Fujikura в этом году планирует запустить новое предприятие в Винницкой области.

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