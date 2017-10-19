Результат сокращения авторынка: мощности ЗАЗ востребованы лишь на 10-15%

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) использует свои производственные мощности только на 10-15% из-за сократившихся объемов украинского авторынка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления "ЗАЗ" Николай Евдокименко в ходе пресс-тура на завод.

"Мощности, которые есть на ЗАЗ, используются не в полной мере. Мы используем мощности на 10-15% от потенциально возможных. Это связано с тем, что рынок Украины за последние годы значительно уменьшился", - сообщил председатель правления.

По словам Евдокименко, на данный момент конвейер завода производит 3 автомобиля в час, тогда как до 2013 года конвейер производил 30 авто в час.

Председатель правления также отметил, что с 2013 года количество сотрудников завода было уменьшено в 2 раза.

"В 2013 году на ЗАЗ работало 5 тысяч человек, то сейчас работает 2,5 тысячи Мы вынуждены были их сокращать, потому что мы стояли перед выбором: или держать 5 тысяч, или в таком варианте как сейчас - вести деятельность и работать с небольшой рентабельностью", - сказал Евдокименко.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 31% – до 57,8 тысячи единиц.

По итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 41% – до 65,5 тысячи единиц.

В 2016 году ЗАЗ получил 602,81 миллиона гривень чистого убытка, что в 2 раза меньше чем в 2015 году.

В связи с общим падением экономики Украины и сокращением продаж автомобилей ЗАЗ с декабря 2014 года по апрель 2015 года полностью остановил производство.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ" и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.