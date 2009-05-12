Прибыль EADS в I квартале снизилась более чем на 40%

Чистая прибыль европейского концерна European Aeronautics Defence and Space Co. (EADS) в I квартале 2009г. упала на 42% и составила 170 млн. евро против чистой прибыли в размере 293 млн. евро годом ранее, сообщает k2kapital..

Выручка компании за I квартал 2009 г. снизилась на 14% и составила 8,47 млрд. евро против 9,85 млрд. евро годом ранее.

Причиной для снижения финансовых показателей стал мировой экономический кризис, который привел к уменьшению количества поступающих заказов.