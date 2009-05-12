ЕК может оштрафовать Intel

Европейская комиссия в среду намерена наложить на крупнейшего производителя компьютерных процессоров Intel штраф за нарушение антимонопольного законодательства ЕС, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на несколько информированных источников.

Кроме того, комиссия планирует потребовать, чтобы Intel изменила политику скидок, которые она предоставляет сборщикам компьютеров.

Вопрос о штрафе чиновники Еврокомиссии обсуждали в прошлую пятницу с представителями национальных антимонопольных органов стран - членов ЕС. Представитель Intel отказался комментировать ситуацию, заявив лишь, что пока планы взыскания штрафа - из разряда слухов.

Конфликты между Intel и Еврокомиссией начались еще в 2000 году, когда второй производитель компьютерных чипов - американская AMD пожаловалась властям ЕС на мирового лидера, якобы ограничивающего ее доступ к покупателям. В 2007 году комиссия предъявила Intel предварительные обвинения. Утверждалось, что она оттесняла AMD от потенциальных заказчиков, предлагая тем скидки за отказ от использования продукции конкурента и продавая чипы по цене ниже себестоимости. В 2008 году последовало новое обвинение: Intel якобы заплатила одному из крупных европейских продавцов ПК за удаление с магазинных полок компьютеров, собранных на базе чипов AMD.

Теперь, возможно, речь идет о самом крупном из антимонопольных штрафов в истории Европы. Согласно законодательству ЕС регулятор вправе оштрафовать Intel на сумму до 10% от ее годового дохода, а выручка корпорации в 2008 году составила почти 38 миллиардов долларов. До сих пор рекордным являлся штраф, наложенный в прошлом году ведомством комиссара ЕС по антимонопольной политике Нели Крус на Microsoft. Его размер составил 1,16 миллиарда долларов.