В Кабмине рассказали, когда выплатят шахтерам долги по зарплате

Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством финансов отрабатывают механизм, который позволит на следующей неделе погасить все текущие долги по выплате заработной платы шахтерам государственных угольных шахт. Об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам угольной промышленности Анатолий Корзун, выступая в Верховной Раде.

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«По той задолженности по зарплате, которую вы назвали (немного больше чем 500 млн грн), есть решение правительства, которое было принято на прошлом заседании... Сейчас с Министерством финансов отрабатывается вопрос о выпуске государственной поддержки, а также поступают деньги от реализации угольной продукции, то есть будет оплачено больше месячного фонда на протяжении сегодня и понедельника. Вся задолженность, которая останется, она будет на следующей неделе подтянута до уровня, чтобы ее не существовало», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, многие государственные шахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену (2200 грн за тонну). Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик заявлял, что в этом году министерство планирует сократить общий уровень убытков государственного угледобывающего сектора и выйти по итогам первого квартала 2018 года на уровень безубыточной работы.

Согласно опубликованным официальным данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 октября 2017 года, задолженность по зарплате в угольной отрасли составляла 198,9 млн грн.