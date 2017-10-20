Nissan приостановил производство в Японии и отзывает более миллиона авто‍

Один из крупнейших японских автомобильных производителей - Nissan Motor - заявил о приостановке отгрузки своих машин на всех шести заводах на территории Японии из-за вскрытых нарушений с прохождением тестов. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление президента компании Хирото Сайкава.

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Он отметил, что проверку новых автомобилей под брендом Nissan на заводах концерна в Японии проводили некомпетентные сотрудники, без необходимой сертификации.

"Я приношу глубокие извинения всем, кто нам доверял", - принес извинения Сайкава.

Незадолго до этого заявления Nissan подал заявку на отзыв 1,16 миллиона автомобилей, которые были выпущены на мощностях в Японии начиная с 2014 года. 34 тысячи авто, которые были протестированы с нарушениями, также подлежат отзыву.

Отмечается также, что отзыв будет проходить только внутри страны-производителя, это связано с законодательством Японии.

На устранение нарушений, по заявлениям концерна, Nissan потратит около 25 миллиардов иен, что равняется 225 миллионам долларов.