КМУ назначил Дергалюк членом правления НАК “Украгролизинг»

Киев. 12 мая. УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением (от 6 мая т.г. №478-р) назначил Людмилу ДЕРГАЛЮК членом правления национальной акционерной компании “Украгролизинг”.

Текст распоряжения опубликован на Правительственном портале.

Кроме того, распоряжением Кабмина (от 28 апреля т.г. №454-р) с должности заместителя генерального директора и члена дирекции НАК “Украгролизинг” уволен Ярослав БАРДИН (согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины). Также распоряжением (от 28 апреля т.г. №453-р) с должности заместителя генерального директора и члена дирекции “Украгролизинга” уволена Алена СТАРОСТЕНКО (согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде).

Кроме того, своим распоряжением (от 28 апреля т.г. №452-р) Кабмин уволил Алексея ПАЛИЕНКО с должности заместителя генерального директора и члена дирекции НАК “Украгролизинг” (согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде).

Пункт 1 статьи 40 Кодекса законов о труде предусматривает разрыв трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.