Tesla построит завод в Китае - WSJ

Компания Tesla договорилась с властями Шанхая о строительстве там завода по производству электромобилей, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Власти разрешат Tesla построить завод в зоне свободной торговли, он будет полностью принадлежать компании. В настоящее время прорабатываются сроки и другие детали, уточнили собеседники издания.

Запуск завода в зоне свободной торговли Шанхая значительно снизит издержки производства электромобилей, однако скорее всего продукция завода будет облагаться 25-процентным налогом на импорт, отмечает газета.

Представители Tesla не стали подробно комментировать эту информацию, отметив, что до конца года компания планирует «четко определить» планы производства в Китае.

​Запуск производства в Китае позволит Tesla выйти на самый крупный рынок электромобилей, рост которого продолжается. В 2016 году в Китае было продано 351 тыс. электромобилей, власти страны намерены довести это число до 7 млн к 2025 году. Ранее Пекин уже обязал всех работающих в стране автопроизводителей начать к 2019 году производство электромобилей. Кроме того, по заявлениям официальных лиц власти прорабатывают план запрета бензиновых двигателей, передает РБК.

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Tesla стала первой компанией, которая может воспользоваться предложением, которое ранее Китай разработал для автопроизводителей. До сих пор иностранные концерны строили автозаводы в Китае на условиях совместного предприятия с местными производителями. Это позволяло им избегать уплаты 25% импортной пошлины. Теперь же власти разрешили строить в зонах свободной торговли заводы по производству электромобилей без привлечения местных партнеров. Первая такая зона открылась в Шанхае в 2013 году, позже в стране появились еще десять таких зон.

Однако построенные в таких зонах машины при продаже на остальной территории страны будут считаться импортными и облагаться пошлиной. Как рассказали эксперты издания, маловероятно, что китайские власти сделают исключение для Tesla в этом вопросе.

По информации компании, в 2015 году продажи Tesla в Китае составили $319 млн, а в следующем году компания продала уже 11 тыс. машин на $1 млрд, что составило 15% от общего дохода Tesla.

В 2017 году состояние основателя и генерального директора Tesla Илона Маска, по оценке Forbes, превысило $20 млрд.