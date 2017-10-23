"Нафтогаз" снова повышает цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 ноября текущего года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,8% по сравнению с октябрем – до 8805,6 грн с 8164,8 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 ноября будут повышены на 7,5% – до 9692,4 грн с 9016,8 грн за тыс. кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В октябре 2017 года «Нафтогаз» повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с сентябрем 2017 года – до 8164,8 грн за тыс. куб. м и максимальные цены также на 3% - до 9016,8 за тыс. куб. м.