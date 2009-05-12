Спад промпроизводства в Польше в апреле составит 10%

Спад промышленного производства в Польше в апреле месяце составит 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в министерстве экономики Польши. По данным департамента анализа и прогнозирования Минэкономики Польши, по сравнение с мартом спад производства в апреле текущего года составил 5,9%. Эксперты полагают, что учитывая негативные последствия мирового экономического кризиса, правительство Польши будет вынуждено в ближайшее время внести корректировки в бюджет-2009. "В этом году дефицит нарастает темпами, неизвестными в прошлые годы. Точные итоги за первые месяцы еще не подведены, но говорят, что за четыре месяца он составил 60% от запланированного дефицита на весь год", - сказал на минувшей неделе президент Польши Лех Качиньский на встрече с ведущими экономистами Польши и представителями Национального банка страны. Бюджетные расходы начали превышать запланированные доходы еще в четвертом квартале 2008 года, а экономия, о которой много говорило правительство Дональда Туска, во многом оказалась только на бумаге, считает глава Польши.