В Украине упало промпроизводство после роста месяцем ранее

Промышленное производство в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении – к сентябрю 2016 года - без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 0,3% после роста на 1,2% в таком измерении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре в годовом выражении упало на 0,1% после роста в таком измерении месяцем ранее на 1,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем, августом, промпроизводство в сентябре выросло на 2,5% без учета сезонной корректировки, но при этом упало на 0,4% с учетом корректировки.

С начала 2017 года, в январе-сентябре, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промпроизводство в Украине снизилось на 0,3%.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года зафиксирован в химической промышленности - на 33,4%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 22,8%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - на 34,5%, добыче каменного и бурого угля - на 24,2%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в августе 2017 года в годовом выражении выросло без учета корректировки на эффект календарных дней на 1,2%, с учетом корректировки - на 1,7%.

Рост промпроизводства в Украине за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, составил 2,4% после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.