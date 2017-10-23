Украинская промышленность преодолела последствия блокады Донбасса - Кубив

Украинская промышленность преодолела последствия блокады Донбасса благодаря расширению инвестиционной деятельности отечественных предприятий, повышению финансовых возможностей домохозяйств и росту экспорта в Европейский Союз, о чем свидетельствует минимальное снижение индекса промпроизводства в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на слова первого вице-премьер-министра - министра экономразвития Степана Кубива.

"Кризисные явления, связанные с последствиями блокады Донбасса, фактически преодолены. В сентябре сокращение промпроизводства произошло лишь в двух промышленных группах: потребительских товаров краткосрочного использования - "минус" 0,5% из-за высокой базы сравнения, и в энергетическом сегменте - "минус" 8,7% из-за проблем с логистикой на Донбассе. Мы ожидаем, что до конца года рост производства обеспечит инвестиционный, экспортный и потребительский спрос. А среди факторов риска остается вероятность дефицита кокса для металлургии и увеличение затратности производства", - сказал Кубив.

При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что рост зафиксирован в производстве инвестиционных товаров - на 3,4%, потребительских товаров длительного пользования - на 3,7%, а также товаров промежуточного потребления - на 3,4%. При этом больше всего выросли переработка и химическая промышленность из-за увеличения экспорта органических соединений и роста внутреннего спроса, а также легкая промышленность и металлургия.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года активисты и ветераны АТО организовали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса, в частности перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. В правительстве неоднократно призывали прекратить блокаду из-за вреда экономике Украины и невозможности поставить дефицитный антрацитовый уголь, однако блокада не была снята.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения всех предприятий украинской юрисдикции, в том числе предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО. По оценкам правительства, блокада приведет к потере Украиной 1% ВВП.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство найдет инструменты стимулирования промышленности и экономического роста для преодоления последствий блокады.

По данным Госстата, падение промпроизводства в сентябре этого года составило 0,3% по сравнению с сентябрем прошлого года.