Ющенко обязал Кабмин информировать его об экономической ситуации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал Кабинет Министров Украины, Фонд государственного имущества обеспечить его информирование по вопросам социально-экономического развития государства.

Об этом говорится в Указе Президента «О мерах по обеспечению предоставления информации по вопросам социально-экономической ситуации в Украине» от 12 мая 2009 года, размещенном на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, правительство ежеквартально должно информировать граждан через средства массовой информации о состоянии выполнения государственного бюджета Украины по доходам и расходам; о финансировании государственного бюджета Украины по типу долгового обязательства.

Также ежемесячно граждане должны получать информацию о состоянии социальных выплат, в том числе выплат государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, государственной помощи семьям с детьми, в частности помощи в связи с беременностью и родами, помощи при рождении ребенка. Правительство, в соответствии с указом В.ЮЩЕНКО, ежемесячно должно рассказывать и о расчетах ежемесячного фактического размера прожиточного минимума на одного человека, а также отдельно для основных социальных и демографических групп населения.