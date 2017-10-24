Порошенко: "круче было бы построить космодром, а не завод по производству упаковки", но Украина делает первые шаги

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки, но Украина делает лишь первые шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на заседании Совета регионального развития сегодня в Киеве.

Порошенко отмечает, что за время президентства осуществил 133 рабочие поездки в регионы.

«Поездки последних месяцев, как правило, были связаны с приятными хлопотами. Строятся не только дороги, не только восстанавливаются мосты, открываются, ремонтируются или переоборудуются больницы и школы, другие объекты социальной инфраструктуры... Становятся доступными современные центры для предоставления административных услуг. Запускаются заводы, производства. И даже кое-где театры гостеприимно открывают двери для почитателей прекрасного», - сказал президент.

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«Конечно, в стране есть «зрадофилы» и, как гласит украинская пословица: «Если бы и трезубец над Кремлем появился, они скажут, что криво стоит». Они и здесь находят поводы для печали. И дороги кривые, и мосты короткие, и театры в исторический пейзаж не вписываются, и ремонты передвигаться мешают, и заводы не то выпускают, борщи не так варят», - добавил глава государства.

Он отметил, что власти критикуют за то, что «мол, перерезают ленты, да еще и не на очень глобальных, а и на локальных объектах».

«Конечно, круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что война на Донбассе еще очень далека от завершения.