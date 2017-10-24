Порошенко: "круче было бы построить космодром, а не завод по производству упаковки", но Украина делает первые шаги
Порошенко отмечает, что "Украина делает лишь первые шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной".
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки, но Украина делает лишь первые шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на заседании Совета регионального развития сегодня в Киеве.
Порошенко отмечает, что за время президентства осуществил 133 рабочие поездки в регионы.
«Поездки последних месяцев, как правило, были связаны с приятными хлопотами. Строятся не только дороги, не только восстанавливаются мосты, открываются, ремонтируются или переоборудуются больницы и школы, другие объекты социальной инфраструктуры... Становятся доступными современные центры для предоставления административных услуг. Запускаются заводы, производства. И даже кое-где театры гостеприимно открывают двери для почитателей прекрасного», - сказал президент.
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«Конечно, в стране есть «зрадофилы» и, как гласит украинская пословица: «Если бы и трезубец над Кремлем появился, они скажут, что криво стоит». Они и здесь находят поводы для печали. И дороги кривые, и мосты короткие, и театры в исторический пейзаж не вписываются, и ремонты передвигаться мешают, и заводы не то выпускают, борщи не так варят», - добавил глава государства.
Он отметил, что власти критикуют за то, что «мол, перерезают ленты, да еще и не на очень глобальных, а и на локальных объектах».
«Конечно, круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной», - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что война на Донбассе еще очень далека от завершения.