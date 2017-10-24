ОПЗ намерен возобновить работу в начале ноября

Один из крупнейших химических предприятий Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ), простаивающий с июля этого года, намерен возобновить работу по давальческой схеме в начале ноября, сообщил в соцсети Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

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"Мы начали подготовку к запуску завода. Запуск планируется в первой декаде ноября", - написал Щуриков.

По его словам, завод возобновляет работу по давальческому договору с частной энергокомпанией "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ).

"Хочу обратить внимание, что, несмотря на проведение двух публичных конкурсов выбора партнера для работы по давальческому договору, рассылки прямых предложений о сотрудничестве всем компаниям, которые в разное время работали с ОПЗ, мы не получили ни одного реального предложения. Сейчас мы возобновляем работу с ЭРУ по давальческому договору", - написал он.

Щуриков также отметил, что за время простоя никакой помощи от государства завод не получил. "Все зарегистрированные законопроекты помощи ОПЗ и выступления политиков остались популистскими акциями", - написал он.

Как сообщал УНИАН, остановивший свою деятельность в конце 2016 года Одесский припортовый завод (ОПЗ) 2 марта возобновил работу. ФГИУ сообщил, что выбрал две компании группы "Энергетические ресурсы Украины" - "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC для поставок газа на ОПЗ по давальческой схеме. Однако 10 июля руководством ОПЗ было принято решение об остановке производства.

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3 марта глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, комментируя пост главы ФГИУ Игоря Билоуса о переходе к давальческой схеме, заявил, что национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" оспорит в суде переход ОПЗ на давальческую схему обеспечения природным газом от частных компаний. По данным пресс-службы холдинга, по состоянию на 1 марта, долг ОПЗ за газ перед госхолдингом составлял 1,517 миллиарда гривень.

В декабре прошлого года провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень. В связи с этим дальнейшая его деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 193 миллионов долларов задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 1,5 миллиарда гривень - перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод закончился 31 декабря 2016 года.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

"Энергетические ресурсы Украины" - это частная энергетическая компания, учредителями которой являются Андрей Фаворов и компания "Эру Файненс ЛТД". Компания представляет в Украине энергетические проекты, в том числе - технологии интенсификации добычи природного газа.