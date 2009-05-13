ЕС оштрафовал Intel на 1,06 млрд. евро

Европейская комиссия наложила в среду рекордный штраф на американскую компанию Intel за нарушение ею антимонопольного законодательства, сообщает k2kapital..

Компания должна будет выплатить 1,06 млрд. евро и отказаться от практики по искусственному выдавливанию с рынка своих конкурентов.

Intel подозревается в том, что компания платила сборщикам компьютеров на базе ее чипов за приостановку или отмену выпуска продукции более ранних версий, а также предлагала микросхемы по ценам ниже себестоимости для укрепления своих позиций на рынке. Intel владеет на данный момент более 80% рынка центральных процессоров. Примерно 30% выручки компании приходится на Европу.

В сегодняшнем официальном заявлении Еврокомиссии сказано, что действия американской компании на протяжении ряда лет наносили существенный вред интересам европейских потребителей. Комиссия обязала Intel выплатить штраф в течение 3 месяцев.