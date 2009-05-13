Кабмин должен заняться проблемой паритета цен на метпродукцию

Компании, являющиеся естественными монополиями – НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныця», энергетические компании – инициируют на уровне правительства рассмотрение проблемы паритета цен на металлопродукцию на внутреннем рынке в связи с действием постановления Кабинета министров №925 о преференциях предприятиям горно-металлургического комплекса в условиях экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента Министерства экономики Украины Олег ПЕНЗИН сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей ГМК.

По его словам, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила проанализировать негативное влияние действия постановления №925 на финансовое состояние естественных монополий.

О.ПЕНЗИН отметил, что цены на металлопродукцию отечественных метпредприятий на внутреннем рынке по многим позициям значительно превышают цены, по которым предприятия ее экспортируют.

«В зависимости от вида металлопродукции разброс цен составляет 25-40%», - уточнил представитель Минэкономики.

О.ПЕНЗИН также отметил, что в уточненный текст Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и собственниками предприятий ГМК может быть включен пункт о паритете внутренних и экспортных цен на металлопродукцию.

По словам О.ПЕНЗИНА, окончательный вариант Меморандума еще не подготовлен.

Как сообщал УНИАН, пунктом 4 постановления №925 (от 14 октября 2008 г.). Кабмин обязал Минтрансвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля 2009 г. от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Пунктом 5 постановления №925 Кабмин рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года по 1 апреля 2009 года повышение цен на электроэнергию для предприятий ГМК и химической промышленности.

Позже постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет министров Украины продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года.

Напомним, 10 ноября 2008 года Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса, профсоюзы, профильные производственные объединения подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности, для «Укрзализныци».