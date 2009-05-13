Производство метпродукции в Украине сократилось

В Украине за январь-апрель 2009 года производство основных видов металлопродукции сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 35-39%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, производство чугуна за 4 месяца текущего года сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 7,845 млн. тонн, стали – на 39%, до 8,96 млн. тонн, проката – на 35%, до 8,524 млн. тонн.

За январь-апрель т.г. производство кокса в Украине сократилось на 27% – до 5,368 млн. тонн, производство железорудного сырья – на 30%, до 18,6 млн. тонн.

Производство агломерата снизилось на 35% – до 10,9 млн. тонн. Окатышей произведено 5,82 млн. тонн, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.