Производство чугуна в мае выросло

В мае текущего года среднесуточное производство чугуна на металлургических предприятиях Украины приблизилось к уровню февраля – лучшему показателю с начала года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения метзаводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, в мае в сутки в среднем производилось 67,7 тыс. тонн чугуна против 70 тыс. тонн в феврале.

В.ХАРАХУЛАХ отметил, что среднесуточное производство стали с начала мая т.г. составило 75 тыс. тонн, что соответствует аналогичному показателю марта 2009 г.

Среднесуточное производство проката начало сокращаться в апреле и сегодня составляет 63,8 тыс. тонн, что соответствует среднему показателю декабря 2008 г. – января 2009 г.

По словам В ХАРАХУЛАХА, в мае на украинских металлургических предприятиях было задействовано в производстве 67% доменных печей, 76% конверторных комплексов, 33% мартеновских печей.

Как сообщал УНИАН, по информации «Металлургпрома», среднесуточное производство чугуна на предприятиях ГМК в марте т.г. сократилось относительно февраля на 0,5% или на 3,5 тыс. тонн - до 66,9 тыс. тонн. В апреле тенденция к снижению производства чугуна продолжалась. За первую половину месяца среднесуточное производство чугуна составило 62,5 тыс. тонн. Также наблюдалось сокращение производства стали и проката.