Дискриминация ГМК при распределении полувагонов УЗ сохраняется - эксперт

Дискриминация предприятий горно-металлургического комплекса Украины при распределении полувагонов ПАО "Укрзализныця" сохраняется по итогам 2-х декад октября 2017 года, сообщил глава Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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"Продолжаю оперативно информировать общественность о ситуации по обеспечению предприятий ГМК вагонами ЦТЛ. По итогам 23 дней октября результат без изменений и составляет все те же 26%, но при этом разбег между отдельными предприятиями в обеспечении от 4% до 76%!!!" - приводятся его слова на веб-сайте Ассоциации.

Как отметил А.Каленков, предприятия не прекращают направлять обращения к руководству УЗ, которое в ответ выпускает "какие-то непонятные отписки и пресс-релизы", из которых можно понять, что заниматься принципиальным наведением порядка в сфере распределения вагонов нынешнее временное руководство во главе с Евгением Кравцовым пока не собирается, а вагоны по-прежнему уходят на "нужные" маршруты, предприятия, которые принципиально не пользуются услугами посредников – в конце списка.

"Почему все также не принято управленческое решение обеспечивать всех грузоотправителей равномерно? Ответ однозначный – кому-то так выгодно! От этой проблемы и прежние руководители отстранялись по непонятным причинам, не замечая явных злоупотреблений, и текущий временный менеджмент занят решением более приоритетных для себя задач. Для них гораздо важнее закрыть дыры в бюджете от неэффективности своей работы путем очередного повышения тарифов и заработать галочку, ведь показывать в конце года убытки, подвергая сомнению свою компетентность, никому не хочется", - констатировал глава "Укрметаллургпрома".

При этом А.Каленков задался вопросом, почему УЗ не пытается повысить рентабельность, наращивая объемы грузооборота. "На железной дороге этим попросту никто не занимается, а ведь гораздо эффективнее обеспечивать всех грузоотправителей на уровне рыночной доли ЦТЛ (которая достигает 35-40%) , чем специально придерживать вагоны определенным фирмам с целью материальной благодарности, тем самым значительно увеличивая оборачиваемость полувагонов, которая с 2013 года выросла с 6,9 сут до 9,1 сут в 1П2017г.", - добавил он.

От таких "недоработок", по его мнению, в первую очередь несут убытки предприятия ГМК, не выполняя планы отгрузки и недогружая продукцию в адрес зарубежных покупателей, сама УЗ теряет доходы, государство недополучает валютную выручку.

"Мы вынуждены были обратиться к Премьер-министру Украины, и я очень надеюсь, что уже в ближайшее время дискриминация предприятий ГМК будет устранена и обеспечение всех без исключения грузоотправителей полувагонами ЦТЛ будет на уровне не менее 35% от их общей погрузки. Призываем всех остальных грузоотправителей приобщаться к нашей инициативе, по-другому мы не сможем заставить УЗ навести порядок в распределении полувагонов", - констатировал А.Каленков.

Как сообщалось ранее, "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины обратились к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой способствовать устранению преференций для определенных компаний со стороны "Укрзализныцм" при распределении вагонов и любых злоупотреблений, связанных с этим вопросом.