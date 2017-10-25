Украина увеличила производство товаров легкой промышленности

Украинские предприятия легкой промышленности в январе-августе 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличили объемы производства своей продукции на 7%. Об этом сообщила президент - глава правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Татьяна Изовит на пресс-конференции.

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Изовит отметила, что темп роста производства текстиля в январе-августе текущего года составил 112,3% относительно января-августа прошлого года, темп роста производства кожи и обуви составил 107,2%. Наименьший показатель темпа роста в легкой промышленности в Украине показывает производство одежды, который установлен на уровне 104,1% относительно соответствующего периода 2016 года.

"В прошлом году у нас реализовано продукции более чем на 20 миллиардов гривень. При этом в разрезе подотраслей ситуация выглядит следующим образом. Производство одежды занимает 41% от общего количества реализованной продукции, текстильное производстве занимает 37% и производство кожи и обуви - 22%", - сказала эксперт.

При этом, она подчеркнула, что если сравнивать производство товаров на одного жителя Украины, мы сравниваем с 2013 годом, то в 2013 году, из расчета по курсу валюты, мы производили на одного жителя Украины продукции на 26,3 доллара, в 2016 году производительность на одного жителя Украины упала на 7,9 доллара и составила 18,4 доллара.

"По региональному рейтингу производства в 2016 году на первом месте с достаточно весомым, успешным прорывом 14,4% занимает Львовский регион, Житомирская область - 8,7%, Харьковская – 8,5%, Днепропетровская – 7%. И пятерку лидеров завершает Киев, где производство легкой промышленности составляет 6,9% от общего производства в стране", - сказала Изовит.

Она также отметила, что на внутреннем рынке товаров 58% - это импорт, 20,8% - контрабанда или теневой бизнес, собственное производство составляет 14,7% и секонд-хенд – 6,5%.

Изовит сообщила, что наибольшими импортерами легкой промышленности в Украину за 2016 год являлись Китай (27,4%), Польша (10,2%), Турция (9,2%), Германия 8,2%) и Италия (7,1%).

Эксперт также рассказала об основных проблемах отрасли. Так, по ее словам, существуют неравные условия конкуренции на внутреннем рынке, а именно - отсутствие сплошного учета торговли, нестабильность налогового законодательства и отсутствие реального механизма контроля за безопасностью продукции.

Также она сообщила, что существует дефицит квалифицированных кадров, низкая производительность труда, ограниченность собственных сырьевых ресурсов, отсутствуют доступные кредиты и программы государственной поддержки для модернизации и расширения производства.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценил потенциал увеличения доли легкой промышленности в экономике страны до нескольких процентов ВВП в среднесрочной перспективе.

По его словам, в Украине довольно обширный внутренний рынок, а модернизация производства и инвестиции могут обеспечить как качественную продукцию, так и высокие заработные платы в отрасли, что поможет покрыть потребности.

Украина в 2016 году нарастила экспорт продукции легкой промышленности на 7,1% - до 60 миллионов долларов.