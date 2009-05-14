ММК им. Ильича сократил производство проката на 52,8%

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-апреля 2009 г. произвело 864 тыс. тонн готового проката, что на 969 тыс. тонн или на 52,8% меньше, чем за первые четыре месяца 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-апреле т.г. комбинат выплавил 1,033 млн. тонн чугуна, что на 831 тыс. тонн или на 44,5% меньше, чем по результатам января-апреля 2008 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произведено 1,213 млн. тонн стали, что на 1,166 млн.. тонн или на 49% меньше показателя за январь-апрель 2008 г.

К 1 мая т.г. меткомбинат также произвел 2,366 млн. тонн агломерата, что на 2,173 млн. тонн (на 48,7%) меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

В январе-марте 2009 г. комбинат произвел 646 тыс. тонн готового проката, что на 727 тыс. тонн или на 53% меньше, чем за первые три месяца 2008 г.

По данным «Металлургпрома», в январе-марте т.г. комбинат выплавил 921 тыс. тонн стали, что на 863 тыс. тонн или на 48,3% меньше, чем по результатам за январь-март 2008 г.; 781 тыс. тонн чугуна, что на 624 тыс. тонн или на 44,4%, меньше показателя за январь-март 2008 г. К 1 апреля т.г. меткомбинат произвел 1,824 млн. тонн агломерата, что на 1,582 млн. тонн (на 46,4%) меньше, чем в январе-марте прошлого года.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (г. Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.