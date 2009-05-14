«Арселор Миттал Кривой Рог» сократил производство проката на 40,3%

ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-апреля 2009 г. произвело 1,392 млн. тонн готового проката, что на 943 тыс. тонн или на 40,3% меньше, чем за первые четыре месяца 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-апреле т.г. комбинат выплавил 1,469 млн. тонн стали, что на 1,145 млн. тонн или на 43,8% меньше, чем по результатам за январь-апрель 2008 г.

За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 1,314 млн. тонн чугуна, что на 1,019 млн. тонн или на 43,6% меньше показателя за январь-апрель 2008 г.

К 1 мая т.г. меткомбинат также произвел 2,421 млн. тонн агломерата, что на 1,411 млн. тонн (на 36,8%) меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь».

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

По итогам января-марта 2009 г. комбинат произвел 1,018 млн. тонн готового проката, что на 729 тыс. тонн или на 41,7% меньше, чем за первые три месяца 2008 г.

По данным «Металлургпрома», в январе-марте т.г. комбинат выплавил 1,080 млн. тонн стали, что на 883 тыс. тонн или на 45% меньше, чем по результатам за январь-март 2008 г. За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 963 тыс. тонн чугуна, что на 793 тыс. тонн или на 45% меньше показателя за январь-март 2008 г. К 1 апреля т.г. меткомбинат произвел 1,767 млн. тонн агломерата, что на 1,095 млн. тонн (на 38,2%) меньше, чем в январе-марте прошлого года.