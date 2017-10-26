ОПЗ запустил один агрегат по производству аммиака

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ), простаивающий с июля этого года, запустил один агрегат по производству аммиака, ведет ремонтные работы на втором агрегате, а также готовится к пуску производства карбамида. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Читайте такжеОдесский припортовый завод сократил убыток в 2,3 раза

"Запустили один агрегат по производству аммиака. Второй ещё на ремонте... По большому счету, производство карбамида можно начать хоть сейчас, взяв аммиак из хранилища, но запускать будем на своем. Свой аммиак может появиться на протяжении дня, и тогда же запустят карбамид", - написал он, добавив, что на сегодня нет предпосылок для возникновения проблем во время запуска установок.

Как сообщал УНИАН, после длительной остановки ОПЗ работал в этом году в период с марта по 10 июля. Это стало возможным благодаря заключению сделки этого предприятия с частными газотрейдерами – компаниями "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые согласились поставлять газ на давальческих условиях, т. е. получая взамен готовую продукцию.

Комментируя переход к давальческой схеме, 3 марта глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" оспорит такую сделку в суде, поскольку завод не погасил перед нефтегазовым холдингом долг в размере 1,5 миллиарда гривень. Кроме того, предприятие имеет около 193 миллионов долларов задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

24 октября Щуриков сообщил, что ОПЗ намерен возобновить работу по давальческой схеме в начале ноября.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.