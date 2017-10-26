"Укрзализныця" дискриминирует промышленников – СМИ

Представители промышленных предприятий горно-металлургической отрасли обвиняют "Укрзализныцю" в дискриминации и заявляют о возможной коррупции при распределении вагонов.

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Об этом шла речь в сюжете телеканала 24. Как говорится в материале, "Укрзализныця" не предоставляет промышленным предприятиям горно-металлургической отрасли необходимого количества грузовых вагонов, из-за чего срываются сроки поставок продукции потребителям. Это наносит колоссальный вред предприятиям, которые являются базовыми отраслями национальной промышленности.

Кроме того, указывается, что такая практика вызвана присутствием коррупции.

"Некоторые грузоотправителей, обычно это небольшие компании, позволяют себе договариваться за деньги. Каждый вагон оценивая от тысячи до полторы тысячи гривен, и даже выше. Предприятия горно-металлургического комплекса – это крупные компании. Они не могут позволять себе действовать такими методами. Поэтому, к сожалению, "Укрзалізниця" обеспечивает вагонами по остаточному принципу. Это одна из коррупционных схем "Укрзализныци", которая кормит достаточно большое количество людей", – заявил в материале президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По подсчетам специалистов, на коррупционных схемах в перераспределении вагонов железнодорожные чиновники зарабатывают около миллиарда гривен в год.

В то же время недостаток вагонов может привести к сокращению производства, что в свою очередь уменьшит налоговые поступления в бюджет и приведет к росту уровня безработицы.

"В прошлом году точно было известно, что только в силу того, что вовремя не были поставлены вагоны, Украина не смогла экспортировать на сотни миллионов долларов или миллиард долларов дополнительно продукции просто потому, что физически не могла этого сделать. На сегодняшний момент мы имеем откровенную коррупционную ситуацию в "Укрзализныце". И она будет оставаться таковой, пока там не пройдут реформы", – сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Представители горно-металлургической отрасли уже обратились к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с письмом, чтобы не допустить дальнейшего злоупотребления в распределении грузовых вагонов, сообщает СМИ