Металлурги продолжат улучшение финансовых показателей

Во втором квартале 2009 года отечественная металлургия будет и дальше улучшать свои финансовые показатели, однако выйдет «из минуса» только в третьем квартале текущего года.

Такой прогноз озвучил агентству УНИАН старший финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Юрий РЫЖКОВ.

Он напомнил, что по данным «Металлургпрома», украинские меткомпании закончили первый квартал 2009 года с убытком до уплаты налогов в размере 2,3 млрд. грн. против 2,7 млрд. грн. в первом квартале 2008 года. В самый трудный для отечественной металлургии период - четвертый квартал прошлого года - совокупный убыток отрасли составил более 3,5 млрд. грн., отметил аналитик.

По мнению Ю.РЫЖКОВА, улучшение финансовых результатов в первом квартале т.г. объясняется ростом производства проката и цен в гривневом выражении.

В частности, сообщил аналитик, Днепровский меткомбинат и Енакиевский метзавод воспользовались сравнительно высоким спросом на квадратную заготовку (длинные полуфабрикаты) в первом квартале 2009 года, а также продемонстрировали наивысший в отрасли уровень использования производственных мощностей – более 80%. Самый низкий уровень использования производственных мощностей показал Мариупольский меткомбинат и «ArcelorMittal Кривой Рог», которые специализируются на выпуске готовой стальной продукции, добавил Ю.РЫЖКОВ.

Как считает аналитик, «Запорожсталь» и Алчевский меткомбинат являются компаниями, на которых наиболее негативно сказалась девальвация гривни в первом квартале 2009 года, поскольку они имеют сравнительно высокий уровень задолженности, выраженной в инвалюте. По мнению Ю.РЫЖКОВА, в этом отношении позиции MMK им. Ильича относительно безопасны, поскольку меткомбинат традиционно опирается на собственные средства, а не на долговое финансирование.