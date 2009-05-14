«Запорожсталь» сократила производство на 24-26%

ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» по итогам января-апреля 2009 г. сократило производство основных видов продукции на 24-26%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Так, в январе-апреле 2009 года предприятие произвело 897 тыс. тонн готового проката, что на 320 тыс. тонн, или на 26,3%, меньше, чем за первые четыре месяца 2008 г.

По данным «Металлургпрома», в январе-апреле т. г. комбинат выплавил 1,085 млн. тонн стали, что на 394 тыс. тонн, или на 26,6%, меньше, чем за январь-апрель 2008 г.

За отчетный период «Запорожсталь» произвела 900 тыс. тонн чугуна, что на 292 тыс. тонн, или на 24,5%, меньше показателя за январь-апрель 2008 г.

К 1 мая т.г. меткомбинат произвел 1,605 млн. тонн агломерата, что на 290 тыс. тонн (на 15,3%) меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Справка УНИАН. ОАО Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" специализируется на производстве чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В 2008 г. комбинат снизил производство готового проката на 13,9%, по сравнению с 2007 годом, - до 3,211 млн. тонн, стали на 11,6% - до 3,942 млн. тонн, чугуна на 7,9% - до 3,284 млн. тонн, агломерата на 3,7% - до 5,419 млн. тонн.