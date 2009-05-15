Производство стальных труб сократилось на 45%

В Украине производство стальных труб по итогам января-апреля 2009 г. сократилось, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., на 45% или 368 тыс. тонн - до 449,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Вместе с тем, по данным «Металлургпрома», ОАО «Харцызский трубный завод» за четыре месяца т.г. нарастил производство против января-апреля 2008 г. в три раза - до 202,6 тыс. тонн.

Среди основных предприятий отрасли - Нижнеднепровский трубный завод уменьшил за январь-апрель т.г. производство на 69% или на 141 тыс. тонн - до 62,3 тыс. тонн. Новомосковский трубный завод за четыре месяца т.г. сократил производство против аналогичного периода 2008 г. на 74% или на 88,5 тыс. тонн – до 30,5 тыс. тонн.