Выбросы СО2 предприятиями, торгующими квотами в ЕС, сократились

В 2008 году выбросы СО2 от предприятий, которые принимают участие в схеме торговли квотами на выбросы СО2 в ЕС, сократились на 3,06% по сравнению с 2007 годом.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Это подтверждает, что ЕС имеет хорошо функционирующую торговую систему», - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам защиты окружающей природной среды Ставрос ДИМАС.

В целом Европейской системой торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу покрывается почти 50% всех выбросов СО2 в атмосферу в ЕС.