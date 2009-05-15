Выбросы СО2 предприятиями, торгующими квотами в ЕС, сократились
14:21, 15 мая 2009Промышленность
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В 2008 году на 3%
В 2008 году выбросы СО2 от предприятий, которые принимают участие в схеме торговли квотами на выбросы СО2 в ЕС, сократились на 3,06% по сравнению с 2007 годом.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
«Это подтверждает, что ЕС имеет хорошо функционирующую торговую систему», - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам защиты окружающей природной среды Ставрос ДИМАС.
В целом Европейской системой торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу покрывается почти 50% всех выбросов СО2 в атмосферу в ЕС.
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