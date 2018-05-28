Украинская металлургия: буря уже позади

Несмотря на то, что на протяжении марта спрос на металлопродукцию оставался низким, уже в апреле он начал восстанавливаться, и текущие тенденции указывают на завершение длительного спада в отрасли – отмечают аналитики ИК Phoenix Capital в отчете «Украинская металлургия: буря позади».

В отчете, в частности, говорится, что в январе-апреле 2009 года производство стали в Украине сократилось на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Крупнейшие металлопроизводители – АрселорМиттал Кривой Рог (KSTL), ММК Ильича (MMKI) и Азовсталь (AZST) сократили производство наиболее существенно – на 44%, 49% и 44% г/г соответственно.

«Как мы и предполагали, в апреле украинские металлургические комбинаты снизили производство стали на 7% в суточном выражении, – отмечает аналитик компании Phoenix Capital Евгений Дубогрыз, – но в ближайшие 3 месяца мы ожидаем увеличения дневной выплавки на 5-8% в месяц и сохранения рентабельности по EBITDA крупнейших украинских меткомбинатов на уровне 15-20%».

По словам Евгения Дубогрыза, причиной сокращения производства в апреле послужило падение спроса в марте, когда меткомбинаты формировали портфели заказов. Металлотрейдеры, ожидая снижения спроса со стороны конечных потребителей (строительных компаний и машиностроителей), сократили свои заказы на апрель.

Однако на протяжении апреля ситуация на мировом рынке поменялась к лучшему. Рост объемов строительства на Ближнем Востоке привел к увеличению спроса и цен на длинномерный прокат украинского производства. Цены на украинскую арматуру выросли на $20-25/т до $410-425/т FOB, квадратная заготовка подорожала на $30-35/т, до $365-375/т FOB. Цены на плоский прокат в апреле почти не поменялись (сляб - $320-330/т, г/к рулон – $350-375/т CFR Турция), однако, вполне вероятно, вырастут в мае.

Основные тенденции апреля:

Спрос на украинскую металлопродукцию увеличивался, главным образом, в сегменте длинномерного проката;

Цены квадратной заготовки и арматуры увеличились на 10-15% по сравнению с мартом; цены на г/к рулон и сляб остались на мартовском уровне;

Азовсталь, АрселорМиттал Кривой Рог и Енакиевский металлургический завод увеличили суточную выплавку стали, в то время как остальные крупные производители существенно сократили объемы производства;

Стоимость сырья (за исключением коксующегося угля) снижалась.

Несмотря на общее падение производства на 7% в апреле, крупнейшие меткомбинаты – АрселорМиттал Кривой Рог и Азовсталь – увеличили объемы выплавки стали на 5% м/м. Нарастить производство удалось и Енакиевскому МЗ - +4% м/м в апреле. ММК Ильича, АЛМК и Запорожсталь, напротив, значительно уменьшили выплавку.

К тому же, по словам Евгения Дубогрыза, несмотря на резкое падение спроса и цен на сталь осенью прошлого года, крупнейшие украинские метзаводы, за исключением Алчевского МК, сохранили положительную рентабельность по EBITDA во 2П2008. Алчевский МК оказался единственным отечественным метзаводом, завершившим 2008 год с убытком. Остальные производители показали прибыль – в основном, благодаря благоприятной конъюнктуре рынка в первом полугодии 2008 года.

«Сейчас крупнейшие украинские меткомбинаты имеют сформированные портфели заказов, достаточные для загрузки мощностей на 65-70% на протяжении мая-июня, – отмечает эксперт. – Принимая во внимание восстановление спроса на основных рынках, мы полагаем, что в ближайшие 2 месяца возникнут дополнительные заказы. В результате мы ожидаем роста производства в отрасли на 5-8% м/м на протяжении мая и июня, а наилучшую динамику, по нашим прогнозам, продемонстрируют Енакиевский метзавод, АрселорМиттал Кривой Рог, Азовсталь и Алчевский меткомбинат».

Ожидания на май-июнь:

Рост спроса и цен на длинный и плоский прокат продолжится;

Основными рынками сбыта для отечественных металлопроизводителей останутся Турция и другие страны Ближнего Востока, а также страны Юго-Восточной Азии;

Большинство металлургических комбинатов не снизят объемов производства в мае, а ММК Ильича, Запорожсталь и Алчевский МК, вероятно, увеличат выплавку стали на 8-10%;

Низкие цены на сырье позволят отечественным металлопроизводителям сохранить конкурентоспособность на зарубежных рынках;

Крупнейшие меткомбинаты останутся прибыльными, рентабельность по EBITDA в мае-июне составит около 15-20%.

Основными рынками сбыта для отечественных металлургов остаются Турция и Средний Восток. Спросом пользуется преимущественно длинный прокат и полуфабрикаты (квадратная заготовка, сляб). Кроме того, есть спрос из Европы (на заготовку и сляб) и Южной Азии (г/к рулон) благодаря привлекательным ценам украинских производителей.

Евгений Дубогрыз прогнозирует, что при текущих ценах на сталь среднеотраслевая маржа EBITDA в мае составит 15-20%. Однако аналитик обращает внимание на то, что маржа комбинатов может существенно уменьшиться, если воплотятся в жизнь планы правительства повысить цену реализации коксующегося угля государственных шахт с $50 до $110 за тонну (без НДС).

Инвестиционная компания Phoenix Capital (для УНИАН)