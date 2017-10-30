Одно из крупнейших в Украине химпредприятий увеличило прибыль почти в 3 раза

Одно из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли "Сумыхимпром" в январе-сентябре 2017 года увеличило чистую прибыль в 2,9 раза - до 93,4 миллиона гривень с 32,6 миллиона гривень в аналогичном периоде 2016 года.

Читайте также"Сумыхимпром" возобновил производство комплексных удобрений после восьмимесячного простоя

Об этом говорится в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход предприятия от реализации продукции за отчетный период вырос на 8,3% - до 1,636 миллиарда гривень.

Валовая прибыль за отчетный период текущего года увеличилась на 55% до 267,7 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, "Сумыхимпром" в январе-июне 2017 года сократило чистую прибыль в 3,8 раза - до 7,4 миллиона гривень с 28,4 миллиона гривень в аналогичном периоде 2016 года.

"Сумыхимпром" – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.